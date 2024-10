Zwiastun ''U Pana Boga w Królowym Moście'', filmu kontynuującego kultową serię Jacka Bromskiego 0

W sieci zadebiutował zwiastun polskiego filmu U Pana Boga w Królowym Moście. Obraz ten w reżyserii Jacka Bromskiego, to kontynuacja kultowej serii filmów '’U Pana Boga za piecem'', ’'U Pana Boga w ogródku’’ i '’U Pana Boga za miedzą'’, których akcja rozgrywa się na sielankowym Podlasiu.

fragment plakatu

W najnowszej odsłonie komedii spotykają się ponownie dobrze znani widzom bohaterowie, m.in. proboszcz, komendant i burmistrz. Młoda archeolożka z Warszawy przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Proboszcz bez zgody biskupa umożliwia jej pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinienbyć niepodległym państwem. Rozpoczyna się pełna zabawnych, nieoczekiwanych sytuacji i zwrotów akcji walka, o odłączenie miasta od Polski i stworzenie samodzielnego kraju.

W filmie odnajdziemy charakterystyczny dla całej serii ciepły, nie pozbawiony ironii humor, wyraziście zbudowane postacie oraz wartką fabułę.

Zdjęcia kręcone były m.in. w miastach i wsiach województwa podlaskiego – Supraślu, Sokółce, Starej Kamionce, Tykocinie, Białymstoku, Usnarzu Górnym, Lipowym Moście.

W obsadzie U Pana Boga w Królowym Moście znajdują się m.in. Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski, Aleksandra Grabowska, Karol Dziuba, Mikołaj Grabowski, Emilian Kamiński i Wojciech Solarz.

Film wejdzie do kin 25 października.

Źrodło: Helios