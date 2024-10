''Spider-Noir'' - Nicolas Cage w pełnym kostiumie bohatera 0

Trwają zdjęcia do serialu akcji MGM+ i Prime Video Spider-Noir, opowiadającego o alternatywnej rzeczywistości, innej niż ta, w której żyje Peter Parker. W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia z planu. Tym razem możemy przyjrzeć się Nicolasowi Cage'owi w kostiumie jaki nosi tytułowa postać.

zdjęcie z planu ''Spider-Noir''

Opublikowane fotografie dają nam pogląd na kostium w pełnym wymiarze. Jak Wam się podoba?

Streszczenie Spider-Noira mówi nam, że jest to historia starzejącego się i pechowego prywatnego detektywa Bena Reilly’ego (Nicolas Cage) z Nowego Jorku lat 30. XX wieku, który po latach, jako jedyny superbohater w mieście, zmuszony zostaje do powrotu. Miasto bowiem bardzo go potrzebuje.

Oprócz Cage’a w Spider-Noir angaże otrzymali Lamorne Morris jako Robbie Robertson i Brendan Gleeson jako czarny charakter. Zespół uzupełniają m.in. Abraham Popoola, Li Jun Li, Jack Huston, Amanda Schull, Joe Massingill i Cary Christopher.

Nicolas Cage nie po raz pierwszy gra Spider-Noira. Użyczył głosu tej postaci w filmie animowanym Spider-Man Uniwersum.

Serial nie ma jeszcze daty premiery. Prawdopodobnie nastąpi ona w pierwszej połowie 2026 roku. Wiemy, że serial najpierw zadebiutuje w MGM+, zanim trafi do oferty Amazon Prime Video.

