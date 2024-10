''Orang Ikan'' - zwiastun horroru o morderczym stworzeniu grasującym w czasach II wojny światowej 0

W sieci zadebiutowały materiały promujące horror Orang Ikan, projekt którego twórców zainspirował klasyk kina grozy Potwór z Czarnej Laguny.

kadr z filmu ''Orang Ikan''

Dean Fujioka i Callum Woodhouse przewodzą obsadzie Orang Ikan, którego akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej i koncentruje się na rybim potworze.

Poniżej zwiastun horroru i fotografia ukazująca nam potwora w pełnej krasie:

Maj 1942. II wojna światowa szaleje. Japoński statek transportuje jeńców wojennych na okupowane terytoria w celu niewolniczej pracy. Na pokładzie statku znajduje się Saito, zdrajca Japończyków, który zostaje odesłany do ojczyzny, aby zostać skazanym na śmierć. Jako dodatkową karę Saito zostaje przykuty do innego jeńca wojennego, brytyjskiego żołnierza o imieniu Bronson, który czuje do Saito tylko nienawiść z powodu jego japońskiego obywatelstwa. Kiedy Hell Ship zostaje storpedowany przez alianckie okręty podwodne, Saito i Bronson zostają wyrzuceni za burtę i dopływają na brzeg bezludnej wyspy. Ale nie są sami. Bronson i Saito są ścigani przez potworne stworzenie – Orang Ikan – które nie cofnie się przed niczym, dopóki obaj mężczyźni nie zginą. Bronson i Saito muszą odłożyć na bok swoją nienawiść do siebie, aby przetrwać na wyspie i zabić stworzenie, zanim ono zabije ich.

Mike Wiluan napisał scenariusz i wyreżyserował Orang Ikan. Film swoją światową premierę ma mieć na Tokyo International Film Festival, który dziś się rozpoczął i potrwa do 6 listopada.

Źrodło: Bloody Disgusting