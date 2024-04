Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wiktymizacja na ekranie dawno nie była tak skondensowana jak w przypadku najnowszego miniserialu Reniferek. Wstrząsająca i mająca oparcie w prawdziwych wydarzeniach brytyjska produkcja Netflixa, to pełna emocji, smutku, poszukiwania siebie samego oraz swojej tożsamości seksualnej siedmioodcinkowa historia, po seansie której nie zostaniecie obojętni.

Reniferek (2024) - Richard Gadd, Jessica Gunning

Głównym bohaterem opowieści jest Donny Dunn - zagubiony mężczyzna marzący o karierze komika. Niestety jego zawodowy rozwój w stand-upie nie idzie tak jak sobie zakładał - publiczność zamiast braw i śmiechów najczęściej serwuje mu to co w przypadku osoby opowiadającej dowcipy jest prawdziwym koszmarem... krępującą ciszę. Pomiędzy kolejnymi nieudanymi występami Donny pracuje, jako barman w jednym z barów. Pewnego dnia do lokalu wchodzi kobieta o imieniu Martha - pewna siebie, zabawna, wygadana, opowiadająca niestworzone historie swojej prawniczej kariery. Okazuje się, że Martha jest stalkerką po wyroku, której nowym celem, jak się domyślacie staje się Donny.

Reniferek, bo właśnie tak określany jest przez Marthę Donny, to na wskroś smutny miniserial, który opowiada nam o samotności, lękach, nieprzepracowanych traumach, borykaniu się z niemożnością odnalezienia się w świecie, niewiedzy na temat tego kim się właściwie jest - sam główny bohater w niezwykle emocjonalnej rozmowie z rodzicami wyjawia im te wątpliwości. Czy jest biseksualistą? A może jednak homoseksualistą? Jego historia w najdłuższym odcinku całej miniserii, będąca retrospekcją, w bestialski sposób wyjaśnia nam dlaczego Donny ma tyle problemów z identyfikacją własnej tożsamości. Ten przejmujący epizod rzuca nam światło na wiele wydarzeń i decyzji podejmowanych później przez bohatera. Pozostawia nas również z pytaniem - czy człowiek nie uczy się na błędach?

Reniferek (2024) - Richard Gadd, Jessica Gunning

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku Donny'ego Dunna borykającego się z absolutnym brakiem wiary w samego siebie, poszukiwanie atencji i możliwość poczucia się dla kogoś ważnym - nawet jeśli w tym przypadku mówimy o osobie skazanej przez sąd, z zaburzeniami psychicznymi - działa jak chwilowe antidotum. Niestety za błędne decyzje trzeba płacić. W przypadku Donny'ego, trzeba zapłacić ponownie, nawet jeśli to on jest ofiarą. Richard Gadd, który ogrywa główną rolę, a także napisał scenariusz na bazie własnych doświadczeń, przekazuje nam wszystkie informacje bardzo skrupulatnie. Prześladowczyni wysłała mu w ciągu trzech lat ponad 41 tysięcy maili i wiadomości głosowych.

Reniferek odwraca także pewien hollywoodzki schemat odnośnie molestowania. W tym przypadku to mężczyzna jest prześladowany i molestowany fizycznie oraz psychicznie przez kobietę. Tym samym role męskie i żeńskie zostały odwrócone. Sam Richard Gadd jest aktualnie ambasadorem We Are Survivors, brytyjskiej organizacji charytatywnej, której celem jest pomoc mężczyznom, którzy doświadczyli wykorzystywania seksualnego.

Reniferek (2024) - Jessica Gunning

Miniseria Netflixa to naprawdę godna polecenia produkcja. Trudna w oglądaniu, ale zdecydowanie potrzebna. Mroczna opowieść o słabościach umysłu ludzkiego, o złych emocjach, o depresji, o chorobie psychicznej, o prześladowaniu i o wielu, wielu innych tematach, o których należy głośno mówić. O tym, jak wydarzenia, szczególnie te złe i traumatyczne, potrafią ukształtować człowieka oraz jego człowieczeństwo.