Serial jest jednym z najlepiej ocenianych produkcji ostatnich lat. Pierwszy epizod premierę miał w październiku 2019 roku, a seria zakończyła się na 9 odcinkach. Watchmen zyskał wielką popularność nie tylko wśród widzów, ale również krytyków na całym świecie. Za jego powstanie odpowiada Damon Lindelof, który zresztą na samym początku nie planował kolejnych sezonów, a wszystko miało się zakończyć w jednej serii. Dlatego prawdopodobnie jedyną szansą na jakiekolwiek kolejne epizody, zależy od tego, czy projekt przejmie nowa osoba.

Tak do całej sprawy odniósł się Casey Bloys:

Tak na prawdę w tym momencie wszystko jest w rękach Damona. Aktualnie zastanawia się, co chce teraz zrobić. Prawdę mówiąc nie wiem, czy ten serial będzie miał kontynuację, czy potraktujemy go jako limitowany. Wydaje mi się, że Damon zrobił jedną rzecz genialnie, otworzył cały świat tego serialu. Może jest inna historia z zupełnie nowym zestawem postaci. Na ten moment nie wiem nic więcej, ponieważ sam Damon tego nie wie. To on ma decydujące zdanie w tej kwestii.