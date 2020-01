W sieci pojawił się utwór "Joke’s on You", w wykonaniu Charlotte Lawrence prosto ze ścieżki dźwiękowej do filmu Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn.

Płyta "Birds of Prey: The Album" trafi do fanów tego samego dnia co film, czyli 7 lutego 2020 roku.

Margot Robbie gra w filmie Harley Quinn, czyli bohaterkę którą poznaliśmy już w Legionie samobójców – fani i krytycy zachwycili się jej kreacją, która na tle jedynie przeciętnego filmu wybijała się do niebios. Nowa produkcja będzie poświęcona kobiecym bohaterkom pojawiającym się na kartach zeszytów DC Comics.

Tutaj cała lista, dość obszernego soundtracku:

1. Doja Cat, "Boss Bitch"

2. WHIPPED CREAM, "So Thick" [ft. Baby Goth]

3. Megan Thee Stallion / Normani, "Diamonds"

4. Saweetie / GALXARA, "Sway With Me"

5. Charlotte Lawrence, "Joke’s on You"

6. Maisie Peters, "Smile"

7. CYN, "Lonely Gun"

8. Halsey, "Experiment on Me"

9. Jucee Froot, "Danger"

10. K.Flay, "Bad Memory"

11. Sofi Tukker, "Feeling Good"

12. Lauren Jauregui, "Invisible Chains"

13. Black Canary, "It’s a Man’s Man’s Man’s World"

14. Summer Walker, "I’m Gonna Love You Just a Little More Baby"

15. ADONA, "Hit Me With Your Best Shot"

Czekacie na nowy film z udziałem Margot Robbie? To będzie dobre kino?