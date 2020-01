Apple TV+ podbija serialowy rynek. Platforma ta ogłosiła datę premiery kolejnego serialu pt. Defending Jacob z Chrisem Evansem w roli głównej.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Avengers'

Chrisa Evansa kojarzyć możecie głównie z pełnometrażowych filmów należących do MCU, w których wcielał się w Steve’a Rogersa aka Kapitana Amerykę. W serialu zagra postać Andy’ego Barbera, prokuratora okręgowego i ojca, rozdartego między poczuciem sprawiedliwości, a miłością do własnego dziecka. Fabuła rozgrywa się wokół szokującej zbrodni do jakiej doszło w małym miasteczku w stanie Massachusetts. Jednym z podejrzanych dokonania morderstwa jest jego 14-letni syn.

W sieci wraz z datą premiery zadebiutowały także pierwsze zdjęcia z serialu, na których widzimy głównego bohatera oraz jego rodzinę – żonę Laurie, w którą wciela się Michelle Dockery i syna Jacoba, w tej roli Jaeden Martell. W pozostałej obsadzie znajdują się także Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey, Betty Gabriel, Paul Wesley, Leighton Meester, Kat Graham, Daniel Henshall, Matt Lanter, Poorna Jagannathan i Jake Picking. Za kamerą stoi Morten Tyldum, a autorem scenariusza jest Mark Bomback.

Produkcja ta oparta jest na kryminalnej powieści Wiliama Landay’a o tym samym tytule. Pierwsze trzy odcinki serialu zadebiutują 23 kwietnia br., a nowe epizody pojawiać będą się co piątek.