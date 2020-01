Na dwa tygodnie przed debiutem dramatu romantycznego The Photograph, studio Universal Pictures opublikowało nową zapowiedź produkcji. W rolach głównych Issa Rae i Lakeith Stanfield.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Stella Meghie, spod której skrzydeł wyszedł film Ponad wszystko. W obsadzie oprócz Rae i Stanfielda znaleźli się także Chelsea Peretti, Kelvin Harrison Jr., Y'lan Noel, Jasmine Cephas Jones, Teyonah Parris i Courtney B. Vance. Issa Rae kojarzyć możecie z głównej roli w serialu HBO Niepewne, a także z filmu Nienawiść, którą dajesz. Z kolei Lakeith Stanfield zagrał w takich filmach jak Uciekaj!, Przepraszam, że przeszkadzam, Na noże czy Nieoszlifowane diamenty. Producentem wykonawczym jest Will Packer.

The Photograph to opowieść ukazująca walkę o miłość. Poznamy dwie równoległe historie miłosne osadzone zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości. Rae wcieli się w Mae Morton, kobietę próbującą dowiedzieć się czegoś więcej o przeszłości swojej zmarłej matki. W trakcie swoich poszukiwań poznaje i zakochuje się w dziennikarzu – Michaelu Blocku (Stanfield), który pomaga jej odkryć prawdę. Większe szczegóły fabularne są jak na razie utrzymywane w tajemnicy. Jak głosi oficjalny opis filmu ma to być porywająca historia miłosna o przebaczeniu i odwadze w dążeniu do prawdy bez względu na to dokąd ta prawda może zaprowadzić.

Premiera filmu w Walentynki, tj. 14 lutego br.