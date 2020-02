Do premiery drugiego sezonu serialu science fiction Altered Carbon pozostał już niecały miesiąc, a więc Netflix powoli rozpoczyna jego promocję. Na oficjalnym kanale platformy na youtube pojawiła się krótka zapowiedź, którą możecie zobaczyć poniżej.

Trzeba przyznać, że prawie minutowy filmik wprowadza nas w niepokojący nastrój, ale i intryguje powodując, że z jeszcze większą niecierpliwością czekamy na nadejście kontynuacji.

Serial ten jest luźną adaptacją fantastycznonaukowej powieści Richarda Morgana o tym samym tytule, która w Polsce wydana została pod nazwą Modyfikowany węgiel. Jest to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie rozgrywająca się w dalekiej przyszłości. Społeczeństwo zostało przekształcone na co wpływ mają nowe technologie. Pokonano śmierć, bowiem ludzką świadomość można zapisać i przenieść do innego ciała. Głównym bohaterem jest Takeshi Kovacs, jedyny ocalały żołnierz elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa… samego Bancrofta.

Tym razem w główną rolę – Takeshiego Kovacsa wcieli się Anthony Mackie. Zastąpi on Joela Kinnamana. Premiera 2. sezonu już 27 lutego br. tylko na Netflix. Liczyć ma on osiem odcinków.