Ruth Wilson i Matt Bomer zagrają wspólnie w dramacie o walce z AIDS pt. The Book of Ruth, opartym na prawdziwej historii Ruth Coker Burks, pobożnej chrześcijanki i samotnej matki z Arkansas, która zaangażowała się w aktywną pomoc i stała się opiekunem osób cierpiących i umierających na AIDS w Ameryce w latach 80. Za kamerą filmu stanie dwukrotnie nominowany do nagrody Tony reżyser teatralny, Michael Arden. Będzie to jego kinowy debiut.

Akcja filmu osadzona została w roku 1983, kiedy to Ruth Coker Burks prowadziła intensywne życie dzieląc swój czas pomiędzy kościół, pracę i wychowanie 6-letniej córki. Pewnego dnia poznaje swojego nowego sąsiada, przystojnego mężczyznę, który okazuje się być gejem. Wrócił on do rodzinnego miasta z Nowego Jorku po śmierci swojego partnera, który zmarł na AIDS. Kobieta postanawia zebrać informację, aby dowiedzieć się więcej o nowej, zbierającej śmiertelne żniwo w kraju epidemii.

To wielki zaszczyt i przywilej opowiadać tę ważną historię o wielkiej odpowiedzialności jednego człowieka wobec drugiego, szczególnie w czasach tak poważnego kryzysu. Jako homoseksualista uważam, że historia empatii Ruth oraz stawienia czoła wielkim uprzedzeniom i przeciwnikom jest niezwykle potrzebna w naszych czasach. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że straciliśmy całe pokolenie na skutek epidemii AIDS i że tak wielu ludzi, w tym Ruth, poświęciło swój komfort, życie i środki utrzymania, aby pomóc potrzebującym podczas tej plagi.

powiedział Arden

Scenariusz napisany został przez Rebecce Pollock i Kas Graham. Scott LaStaiti, Dominic Tighe i Thomas Daley będą produkować film, a Cora Palfrey i Sarah Lebutsch będą pełnić funkcję producentów wykonawczych. Zdjęcia zaplanowano na ten rok.