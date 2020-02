Platforma Hulu opublikowała pierwszą oficjalną zapowiedź trzeciego i zarazem finałowego sezonu serialu Future Man.

Future Man to komediowo-fantastyczny serial, który dość dobrze został przyjęty przez widzów. Jego głównym bohaterem jest Josh Futturman, w tej roli ponownie Josh Hutcherson, młody dozorca, który nocą przemienia się w jednego z najlepszych graczy komputerowych na świecie. Pewnej nocy jego świat wywrócony zostaje do góry nogami. Odwiedzają go dwaj wojownicy z przyszłości, którzy twierdzą, iż został on wybrany do ochrony ludzkości przed zagładą ze strony innej rasy. Od tej pory Josh rozpoczyna szaloną wędrówkę poprzez różne czasy.

Patrząc po poniższym zwiastunie przygotujcie się na jeszcze bardziej szaloną jazdę i dużą dawkę humoru.

Reżyserią i produkcją serialu zajęli się Seth Rogen i Evan Goldberg. Zaś pomysłodawcami i autorami scenariusza są Kyle Hunter i Ariel Shaffir. W obsadzie oprócz wyżej wymienionego Hutchersona znajdują się także Eliza Coupe, Derek Wilson i Haley Joel Osment.

Finałowy sezon Future Man składa się tylko z ośmiu odcinków i zadebiutuje 3 kwietnia 2020 roku na Hulu.