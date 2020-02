Prezentujemy klimatyczny zwiastun filmu Blithe Spirit, czyli nowej adaptacji klasycznej sztuki komediowej autorstwa Noëla Cowarda. Zapowiada się wyśmienite kino.

Bardzo poczytny pisarz kryminałów Charles (Dan Stevens) zmaga się z twórczą blokadą i zbliżającym się terminem oddania kolejnego skryptu. Jego idealna druga żona Ruth (Isla Fisher) zrobi wszystko, żeby spełnienić swoje najskrytsze marzenia o wyjeździe do Hollywood. Rozpaczliwe poszukiwanie inspiracji przez Charlesa doprowadza go do Madame Arcati (Judi Dench), medium, która została ogłoszona oszustką. Kobieta zostaje zaproszona na domowy seans spirytystyczny. Po tym wydarzeniu wszyscy dostają więcej, niż się spodziewali, gdy Arcati przypadkowo przywołuje ducha zmarłej pierwszej żony Charlesa: ognistą i zazdrosną Elvirę (Leslie Mann), która postanawia zabić Charlesa, aby mogła spędzić z nim wieczność. To prowadzi do coraz bardziej komicznego i śmiertelnego trójkąta miłosnego.

Za kamerą stoi Edward Hall, dla którego będzie to debiut na dużym ekranie. Obsada zapewnia świetny poziom. – Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher, Julian Rhind-Tutt, Emilia Fox, Adil Ray, James Fleet i Judi Dench.

Premiera 1 maja 2020 roku.