Netflix w swojej ofercie ma wiele ciekawych dokumentów, a już niedługo dołączy do nich produkcja Król tygrysów. Zobaczymy podziemny świat, w którym hodowane są wielkie koty. Poznamy także ich ekscentrycznych właścicieli. Na oficjalnym kanale Netflixa na youtube zadebiutował właśnie polski zwiastun, który zobaczyć możecie poniżej.

Produkcja ukaże nam rywalizację pomiędzy szalonymi i całkowicie oryginalnymi miłośnikami wielkich kotów. Jednym z nich jest poligamista, miłośnik broni palnej, muzyk country i właściciel przydrożnego zoo w Oklahomie – Joe Exotic. On oraz jego ekipa złożona z najróżniejszych 'elementów' – baronów narkotykowych, oszustów czy nawet sekciarzy nie mogą żyć bez swoich groźnych bestii i zainteresowania jakie one wzbudzają. Jednak ich życie komplikuje się kiedy w ich działalność wtrąca się Carole Baskin, działaczka na rzecz praw zwierząt i założycielka ostoi dla wielkich kotów. Rozkręca ona spiralę zaciekłej rywalizacji, która prowadzi do aresztowania Joego pod zarzutem przygotowań do zabójstwa na zlecenie i ujawnienia pokręconej intrygi, w której od dzikich zwierząt groźniejsi są jedynie ich właściciele.

Premiera dokumentu już 20 marca br. tylko na Netflix. Lubicie takie prowokacyjne produkcje?