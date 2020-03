Zwiastun horroru ''In the Trap'' od Dark Sky Films

Dark Sky Films udostępniło oficjalny zwiastun horroru In the Trap w reżyserii Alessio Liguori. Zapowiedź poniżej.

In the Trap określane jest jako mrożące krew w żyłach klaustrofobiczne podejście do demonicznego posiadania i natury wiary. Głównym bohaterem jest młody mężczyzna, Philip, który mieszka w narzuconym samemu sobie więzieniu. Przekonany jest, że zła siła chce przejąć jego duszę i, aby się przed nią uchronić zamyka się w swoim mieszkaniu myśląc, że tylko tak może zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jednak kiedy w jego życie wkracza tajemnicza i bardzo ponętna młoda kobieta zmuszony jest do zakwestionowania swoich dotychczasowych przekonań. Niedługo okaże się, czy prześladujące go całe życie demony są tylko wytworem jego wyobraźni czy jednak nowo poznana kobieta jest może kolejną pułapką jaką zastawił na niego diabeł?

Autorem scenariusza jest Daniele Cosci. W obsadzie aktorskiej znajdują się Jamie Paul, Jude Forsey, Sonya Cullingford, Paola Bontempi, Robert Nairne, David Bailie i Miriam Galanti.

Film wydany zostanie na DVD. Pojawi się także w serwisach VOD. Jego premiera już 10 kwietnia br.

In the Trap pojawił się także na dwóch festiwalach. W zeszłym roku w październiku debiutował na Trieste Science+Fiction Festival odbywającym się we Włoszech, a potem w listopadzie wyświetlony został na hiszpańskim Molins Horror Film Festival. Na obu z nich został dobrze przyjęty, a jego ocena na IMDB wynosi 6,9.