Czy kolejna odsłona walki pomiędzy gigantami horroru jest potrzebna, czy Freddy Krueger i Jason Voorhees powinni kolejny raz wyjść naprzeciw siebie? Według scenarzystów filmu Freddy kontra Jason z 2003, powinno dojść do kolejnego starcia.

Damian Shannon i Mark Swift twierdzą, że chętnie zobaczyliby sequel, ale powinni zająć się tym osoby ze świeżym podejściem do tematu.

Ciągle chcemy by film powstał! Zawsze chcielibyśmy zrobić kolejną odsłonę, ale zawsze dobrze jest spojrzeć świeżym okiem na ten materiał. Mieliśmy swoją szansę. Myślę, że napisaliśmy dla Jasona o wiele więcej niż inni, niech ktoś nowy wejdzie i obdarzy go świeżą krwią! – oznajmili na twitterze scenarzyści.

Czy dojdzie do kontynuacji filmu? Raczej nie w najbliższym czasie. Co prawda jakiś czas temu pojawiały się informacje o możliwym filmie Freddy vs. Jason vs. Ash, gdzie do znanej dobrze nam dwójki dołączyłby Bruce Campbell, jednak to były głównie życzenia fanów niż realny projekt.

Opis filmu Freddy kontra Jason:

Zapomniany przez wszystkich Freddy, stracił swoją moc i nie może wydostać się z piekła. Chcąc raz jeszcze wzbudzić strach w mieszkańcach Springwood, podaje się za matkę Jaysona i przekonuje go do rozpoczęcia krwawej rzezi w miasteczku. Wraz z rosnącym stosem trupów i strachem Krueger powraca. Tymczasem atakowane zarówno na jawie jak i we śnie dzieciaki postanawiają sprowadzić Freddy’ego do świata rzeczywistego, co zmusi dwóch morderców do walki.