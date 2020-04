Thierry Fremaux, dyrektor festiwalu Cannes zdecydowanie potępił idee przeniesienia jego festiwalu do sieci, jak sam stwierdził nie podąży wirtualną drogą, nawet gdyby to oznaczało, że festiwal zostanie odwołany.

Cannes, to dusza, to historia, skuteczność, to model, który nie działałby w sieci. Czym jest cyfrowy festiwal? Konkurs cyfrowy? Powinniśmy zacząć od zapytania posiadaczy praw, czy się na to zgadzają. Filmy Wesa Andersona lub Paula Verhoevena na komputerze? Odkrywasz Top Gun 2 lub Co w duszy gra, gdzie indziej niż w teatrze? Premiery tych filmów zostały przełożone z uwagi na konieczność wyświetlania na dużym ekranie; dlaczego mielibyśmy chcieć pokazywać je wcześniej na urządzeniu cyfrowym? powiedział Fremaux.