Orlando Bloom przymierzany do zagrania postaci Joe Exotica

W marcu na Netflixie pojawił się ciekawy dokument o ekscentrycznym hodowcy wielkich kotów z Oklahomy. Mowa o mężczyźnie zwanym Joe Exotic. Platforma w oparciu o tenże dokument planuje zrobić pełnometrażowy film biograficzny, a do głównej roli przymierzany jest Orlando Bloom.

fot. materiały prasowe

Z powodu pandemii koronawirusa producenci z 20th Century Fox są dopiero na bardzo wczesnym etapie planowania filmu, ale gwiazda serii Piraci z Karaibów jest według nich najlepszym wyborem do tej roli.

Dokument który swoją premierę miał 20 marca br. na Netflixie od razu stał się hitem platformy, nic więc dziwnego, że twórcy postanowili pójść o krok dalej i stworzyć film.

Obecnie wszystkie prace nad filmami są blokowane, ale studia badają projekty, które mogą rozpocząć się tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, ale Król Tygrysów to historia idealna. Popularność serialu jest bezprecedensowa i uważam, że film na ten temat może być jeszcze bardziej dramatyczny. Może on rzucić światło na niektóre sceny i wydarzenia, które nie pokazane zostały w serialu. powiedział jeden z twórców dokumentu

Reżyserzy serialu Król tygrysów – Eric Goode i Rebecca Chaikin podobno niedawno rozmawiali z przebywającym w więzieniu Joe Exotic, który stwierdził, iż najlepiej sportretowaliby go Brad Pitt lub David Spade. Z kolei jego partner John Finlay uważa, że do tej roli pasują Shia LaBeouf lub Channing Tatum. A Wy kogo widzicie w roli Joe Exotica? Uważacie, że Orlando Bloom to dobry wybór?