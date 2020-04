Janelle Monae w nowej zapowiedzi 2. sezonu ''Homecoming'' 0

Na oficjalnym kanale platformy Amazon na Youtube pojawił się pierwszy pełny zwiastun drugiego sezonu thrillera psychologicznego Homecoming. W głównej roli Janelle Monae, aktorka którą kojarzyć możecie z filmu Ukryte działania czy Harriet.

Monáe wciela się w rolę nieustępliwego weterynarza wojskowego o imieniu Jackie, która budzi się nagle na środku jeziora w kajaku nie wiedząc kim jest, ani jak się tu znalazła. Chcąc odkryć swoją tożsamość rozpoczyna śledztwo, które doprowadzi ją do niekonwencjonalnej firmy wellness The Geist Group, za stworzenie której odpowiada tytułowe przedsiębiorstwo Homecoming. Jej szefem jest Leonard Geist, w którego wciela się Chris Cooper. Dołączają oni do powracających Stephana Jamesa i Hong Chau, którzy powtórzą swoje role z pierwszego sezonu. Nie powróci jednak Julia Roberts, która wcieliła się w Heidi Bergman.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

Za reżyserię nowych epizodów odpowiada Kyle Patrick Alvarez, który na tym stanowisku zastąpił Sama Esmaila. Ten ostatni pełni teraz funkcję producenta wykonawczego.

Oprócz zwiastuna w sieci pojawił się także nowy plakat.

Premiera 2. sezonu serialu już 22 maja br. na Amazon Prime Video.

