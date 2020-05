DOCS AGAINST ISOLATION - kolejne informacje 0

DOCS AGAINST ISOLATION, czyli niezwykłe wydarzenie online, które potrwa od 8 do 17 maja, zbliża się wielkimi krokami. To zapowiedź tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, która wyjątkowo odbędzie się od 4 do 13 września. W czasie wydarzenia widzowie będą mogli zobaczyć kilkadziesiąt filmów z poprzednich edycji, z czego połowa będzie w wolnym dostępie (na portalu Ninateka Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego), a wpływy z pozostałych pozwolą zorganizować wrześniowy festiwal. Prócz tego odbędą się sesje Q&A, koncerty, DJ sety, warsztaty, spotkania z ekspertami oraz wiele innych niespodzianek. Tutaj link do wydarzenia, gdzie będą publikowane wszystkie materiały.

Filmy otwarcia i zamknięcia: Liczby i marzenia oraz Thru You Princess.

Już w najbliższy piątek, 8 maja, widzowie będą mogli bezpłatnie zobaczyć film otwarcia – Liczby i marzenia w reżyserii Anny Bucchetti. Ten tytuł ma znaczenie wyjątkowe, bo właśnie on jest pierwszym laureatem Nagrody Banku Millennium (zdobył ją w 2006 roku). Liczby i marzenia opowiadają o wąskich uliczkach Neapolu, pełnych niszczejących kamienic, które pamiętają czasy średniowiecza i kontenerów ze śmieciami wystawionych wprost na chodnik. W takiej scenerii poznajemy bohaterów filmu i ich prowadzony od kilku pokoleń kantor loteryjny. Wszystko ma tutaj swój numer, który może odmienić życie graczy.

Filmem zamknięcia, który zostanie bezpłatnie zaprezentowany w niedzielę 17 maja, będzie z kolei Thru You Princess w reżyserii Ido Haara. To niesamowita opowieść o miłości do muzyki, która łączy losy dwóch zupełnie innych ludzi, pochodzących z różnych części świata i środowisk. Izraelski muzyk, kompozytor i producent muzyczny Kutiman, a właściwie Ophir Kutiel, natknął się w sieci na 38-letnią Amerykankę Samanthę Montgomery, która pod pseudonimem Princess Shaw umieszczała na YouTube nagrane przez siebie a cappella piosenki. Były one szczerym pamiętnikiem mieszkającej na przedmieściach Nowego Orleanu ubogiej czarnoskórej kobiety, która w dzień zarabiała na życie jako pielęgniarka starszych osób, a w nocy śpiewała na kanapie o swoich życiowych przeżyciach w niezwykle poruszający sposób. Kutiman postanowił zmiksować jej piosenki z utworami instrumentalnymi przypadkowo znalezionych w sieci muzyków. W ten sposób powstał utwór „Give It Up”, który opublikował w internecie w 2014 roku i który niemal od razu stał się hitem. Piosenka ma szczególnie ważne, symboliczne znaczenie w kontekście Millennium Docs Against Gravity – od 2016 roku stanowi podkład muzyczny do corocznych zwiastunów Festiwalu. Film pokazuje kulisy jej powstania i nawiązania współpracy między dwojgiem tak różnych artystów. Po filmie, Princess Shaw wystąpi na żywo – specjalnie dla uczestników wydarzenia, aby podnieść na duchu wszystkich zamkniętych w domu podczas izolacji!

Sesje Q&A: Paweł Pawlikowski, Bing Liu, Eliza Kubarska

Ważnym elementem DOCS AGAINST ISOLATION będą sesje Q&A z uznanymi reżyserami i reżyserkami. Odbędzie się spotkanie na żywo z Pawłem Pawlikowskim, który będzie przewodniczącym jury podczas tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity we wrześniu. Zdobywca Oscara® opowie o swojej twórczości dokumentalnej, od której rozpoczynał karierę oraz o wartościach, których poszukuje w tym gatunku kina. Uczestniczy wydarzenia będą mieli okazję w wolnym dostępie zobaczyć wybrane filmy dokumentalne Pawlikowskiego.

Kolejną wybitną reżyserką kina dokumentalnego, której na żywo będzie można zadać pytania, jest Eliza Kubarska. Spotkanie z nią będzie połączone z bezpłatnym seansem filmu Badjao. Duchy z morza (premiera na Millennium Docs Against Gravity w 2014, film zdobył wyróżnienie w Konkursie Canon za Najlepsze Zdjęcia), opowiadającym o społeczności nomadów morza, ludzi-ryb, zamieszkujących tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją. Kubarska opowie także o swoim najnowszym filmie Ściana cieni, którego polska premiera odbędzie się w czasie festiwalu Millennium Docs Against Gravity we wrześniu. To opowieść o niezwykłe niebezpiecznej wyprawie na górę Kumbhakarna, pokazana z perspektywy nepalskich Szerpów, dla których to miejsce święte i jeden z najtrudniejszych do zdobycia szczytów Himalajów.

Kolejny gościem DOCS AGAINST ISOLATION będzie Bing Liu, reżyser film Jutro albo pojutrze, który w 2018 roku zdobył aż cztery nagrody podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity, w tym Nagrodę Główną Banku Millennium, a także nominację do Oscara®. Jego film to niezwykła, bardzo osobista historia samego reżysera oraz jego przyjaciół, dla których jeżdżenie na desce stało się odskocznią od rzeczywistości pełnej przemocy domowej oraz nudnego życia w wyludniającym się mieście w biednym regionie w Illinois w USA. Bing Liu opowie podczas spotkania o powstaniu tego wyjątkowego filmu, do którego materiały zbierał przez lata, dokumentując swoje dorastanie.

Kolejne informacje o programie wydarzenia już wkrótce. DOCS AGAINST ISOLATION odbędzie się w oryginalnie zaplanowanych datach Millennium Docs Against Gravity (8-17 maja), w całości w internecie. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku wyjątkowo od 3 do 14 września.