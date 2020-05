Jamie Lee Curtis wyreżyseruje horror ''Mother Nature'' 0

Aktorka Jamie Lee Curtis, która do tej pory z reżyserią miała mało wspólnego stanie teraz za kamerą horroru 'Mother Nature'.

fot. materiały prasowe

Curtis do tej pory w swojej karierze wyreżyserowała kilka epizodów serialu Anything But Love i Królowe krzyku, tak więc Mother Nature będzie jej debiutem fabularnym. Planowany film należy do umowy jaką aktorka i jej wytwórnia Comet Pictures podpisała z Blumhouse. Opiewa ona na trzyletnią produkcję filmów i seriali.

Jamie jest siłą natury i prawdziwym partnerem w serii 'Halloween'. Jest to więc zaszczyt i niezwykle trafne, że kręci ona swój pierwszy film fabularny właśnie dla Blumhouse i, że jest to horror. powiedział Jason Blum, założyciel Blumhouse

Mam 61 lat, a moje motto brzmi: Jeśli nie teraz to kiedy, a jeśli nie ja to kto? Jestem podekscytowana, że mam kreatywny dom do odkrywania własnych pomysłów. Jason i jego zespół sprawili, że poczułam się bardzo mile widziana. Jestem gotowa przedstawić planowaną historię w jak najlepszy sposób. dodała Curtis

Fabuła Mother Nature koncentrować się ma na zmianach klimatu. Curtis oprócz reżyserowania zajmie się także napisaniem scenariusza wraz z Russellem Goldmanem.

Nie będzie to pierwszy i jedyny film Curtis, który wyreżyseruje w najbliższym czasie. Niedawno ogłoszono także, że stanie za kamerą How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story dla Lifetime. Jak na razie nie wiadomo który projekt powstanie jako pierwszy.

Źrodło: deadline