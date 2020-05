HBO zaadaptuje sztukę ''Queens'' Martyny Majok 0

HBO nabyło prawa do sztuki 'Queens' napisanej przez polkę Martynę Majok. Scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym został Prentice Penny.

Martyna Majok to laureatka nagrody Pulitzera, polka z pochodzenia, ale większość życia mieszkająca za oceanem, gdzie obecnie robi karierę jako dramatopisarka. W 2018 roku na scenie teatru Off-Broadway premierę odbyła jej sztuka Queens opowiadająca o kobietach-emigrantkach, które przybyły do USA. Fabuła dramatu skupia się wokół życia dwóch pokoleń imigrantek, które mieszkają w ubogich mieszkaniach w Queens. Będziemy świadkami podejmowanych przez nie trudnych wyborów dotyczących zarówno ich bezpieczeństwa, godności, jak i chęci realizowania swoich pragnień. Majok napisała scenariusz do serialu opracowywanego przez HBO, jest także jednym z producentów wykonawczych.

Jej pierwszą sztuką jaka zadebiutowała na deskach amerykańskiego teatru jest Ironbound z 2015 roku. Rok później za sztukę Koszt życia otrzymała nagrodę Pulitzera. Obecnie pracuje nad Sanctuary City, ale prace nad tym projektem zostały tymczasowo wstrzymane z powodu panującej pandemii.

Z kolei Prentice Penny współpracuje obecnie z HBO przy produkcji serialu Niepewne, który doczekał się już czterech sezonów i przedłużenia na piąty. W marcu miała także miejsce premiera jego filmu Kto tu jest winny? z Mamoudou Athie w głównej roli.

Źrodło: comingsoon