"Kult. Film" debiutuje w sieci! 0

Dzisiaj w sieci debiutuje dokument o legendarnej grupie Kult – okazja do zobaczenia członków zespołu i jej lidera Kazika Staszewskiego oczami bliskich. Ten i inne tytuły NEXT FILM oglądać można na platformie Sieci Kin Studyjnych – mojeekino.pl.

Buntownicy z wyboru. Zespół, o którym mówi cała Polska. Dokument o legendarnej grupie Kult właśnie ukazał się online. Film zawiera wyjątkowe materiały z życia grupy oraz samego Kazika Staszewskiego. Kult. Film w reżyserii Olgi Bieniek to emocjonująca opowieść o ludziach, bez których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen grupy i jej niespotykanej więzi z fanami. Zdjęcia do filmu realizowane były w latach 2013-2019. Zostały uzupełnione o materiały archiwalne, również te należące do członków zespołu.

Film oglądać można za pośrednictwem VOD Canal+ oraz wirtualnego kina – MOJEeKINO.pl, największej w Polsce platformy zrzeszającej kilkadziesiąt kin arthousowych. Na platformę można wejść z poziomu strony http://mojeekino.pl/, ale także przez stronę ulubionego kina. Każde kino przygotowuje swój indywidualny program skrojony na potrzeby jego widzów.

W najbliższych dniach Kult. Film będzie dostępny również na platformach VOD Onetu, Cyfrowego Polsatu i Vectry. W repertuarze MOJEeKINO.pl nie zabraknie również innych produkcji NEXT FILM, na widzów czekają:

Plan B (reż. Kinga Dębska)

53 wojny (reż. Ewa Bukowska)

Ikar. Legenda Mietka Kosza (reż. Maciej Pieprzyca)

Słodki koniec dnia (reż. Jacek Borcuch)