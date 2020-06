Decyzja ta być może świadczy o tym, że ceremonia odbędzie się w tradycyjnym formie w planowym terminie 20 września. Nie brać to jednak za pewnik, ponieważ wcześniej Akademia ogłosiła, że dwie ceremonie Creative Arts, które zaplanowano na 12 i 13 września (wręczone tam zostaną statuetki w ponad 80 głównie technicznych kategoriach), odbędą się w wirtualnym formacie. Przypomnijmy, że rok remu uroczystość ta odbyła się bez udziału prowadzącego.

Nie wiem, gdzie to zrobimy, ani jak to zrobimy, ani nawet dlaczego to robimy, ale robimy to i ja będę gospodarzem.

oświadczył Jimmy Kimmel