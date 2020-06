Kolejna zapowiedź 2. sezonu ''Doom Patrol'' i dwaj nowi złoczyńcy 0

Na tydzień przed premierą drugiego sezonu serialu Doom Patrol DC Universe opublikowało kolejną zapowiedź promującą nadchodzące nowe przygody naszych nietuzinkowych superbohaterów.

"Doom Patrol" to grupa superbohaterów – Robotman, Negative Man, Elasti-Girl, Crazy Jane i Cyborg, którą dowodzi szalony naukowiec – doktor Niles Caulder, znany pod pseudonimem "The Chief". Każdy z członków drużyny brał udział w straszliwym wypadku bądź eksperymencie, wskutek którego otrzymał nadludzkie zdolności. Zraniony i poniewierany zespół dzięki nowemu dowódcy znajduje swój cel – muszą bronić Ziemię i ludzi, pomimo tego, że nie są do końca akceptowani przez społeczeństwo i traktuje się ich, jak grupę wyrzutków. W nowym sezonie do zespołu dołączy Dorothy Spinner, córka Cauldera, którą zespół musi ochronić, a nie będzie im łatwo, bowiem jak wiemy z zakończenia pierwszego sezonu członkowie Doom Patrol (oprócz Negative Mana) są teraz mini rozmiarów i utknęli na torze wyścigowym dla zabawek Cliffa.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Widzimy, że pojawią się nowi złoczyńcy – The Candlemaker i Red Jack, a produkcja w dalszym ciągu zaskakiwać nas będzie swoją unikalnością i szaleństwem. Zdradzono także, iż nasi bohaterowie znajdą sposób, aby powrócić do swoich oryginalnych wymiarów.

Doom Patrol z nowymi odcinkami powróci już 25 czerwca br. Na HBO GO debiut odbędzie się dzień później.

Źrodło: screenrant.com