HBO daje zielone światło na produkcję 2. sezonu serialu ''Perry Mason'' 0

Miesiąc po premierze kryminału noir Perry Mason HBO zdecydowało się odnowić serial na drugi sezon. Decyzję taką przekazała światu Francesca Orsi, wiceprezes wykonawczy ds. programowania w HBO.

Nic dziwnego, iż włodarze HBO zdecydowali się na kontynuację tej produkcji, bowiem jej debiut to jeden z tych o największej oglądalności od ponad dwóch lat. Pierwszy odcinek serialu obejrzało już ponad 8 mln widzów.

Praca z niezwykle utalentowanym zespołem stojącym za tym serialem była ekscytującą podróżą. Widzowie cieszyli się, że co tydzień przenoszeni są w czasie do Los Angeles z lat 30 XX wieku. Cieszymy się, że możemy powitać serial w drugim sezonie. powiedziała Francesca Orsi

Fabuła serialu oparta jest na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Przenosimy się do Los Angeles z 1932 roku. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy Perry’ego Masona, szalenie inteligentnego i sprytnego adwokata. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

W serialu występują Matthew Rhys, John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange oraz Robert Patrick. Twórcami serialu są Rolin Jones i Ron Fitzgerald. Za reżyserię odpowiada Timothy Van Patten.

Obecnie serial jest jeszcze w trakcie emisji sezonu pierwszego, który składa się z ośmiu epizodów. Co tydzień w poniedziałek debiutuje jeden z nich.

Źrodło: comingsoon