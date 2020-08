Pokazy na DOCS AGAINST GRAVITY z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących! 0

Podczas siedemnastej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity największe hity tegorocznego programu będą mogły zobaczyć także osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

To już drugi rok, kiedy dzięki wsparciu Banku Millennium i współpracy z agencją reklamową Change Serviceplan, wybrane filmy z programu będą dostępne z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Wspólnie z Fundacją Kultura bez Barier, odpowiedzialną za przygotowanie pokazów, festiwal zaprezentuje starannie wybrane cztery tytuły, które dotykają różnych problemów i dobrze oddają bogactwo festiwalowego programu. Pokazy filmów z audiodeskrypcją odbędą się w najlepszych godzinach, oferując dostęp do nich jak najszerzej grupie widzów. Tym samym festiwal każdemu stwarza możliwość współuczestniczenia i współprzeżywania seansów filmowych. W tym roku pokazy z audiodeskrypcją po raz pierwszy odbędą się także w wersji online, dzięki czemu będą mogli w nich brać udział widzowie z całego kraju!

Iwona Jarzębska, dyrektorka Departamentu Public Relations Banku Millennium:

Chcemy się nim dzielić z jak najszerszą publicznością. Dlatego kontynuujemy w tym roku projekt audiodeskrypcji. Wybrane filmy będą wyświetlane z napisami dla niesłyszących oraz z audiodeskrypcją, która polega na przekazywaniu głosem, przez słuchawki werbalnego opisu treści wizualnych. Dzięki temu od września do października osoby niewidome i słabowidzące, seniorzy oraz osoby z dysleksją i niepełnosprawnością intelektualną, mogą bez ograniczeń uczestniczyć w festiwalu i przeżywać filmowe emocje zarówno w kinach jak i w przestrzeni wirtualnej.

Pokazy filmy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących odbędą się w Warszawie oraz Gdyni. Pomiędzy 4 a 13 września festiwal zaprasza na nie do warszawskiej Kinoteki, zaś od 9 do 18 września odbędą się one w Gdyńskim Centrum Filmowym. Te cztery wyjątkowe hity tegorocznego programu zabiorą widzów w bardzo różne rejony świata. W filmie iHuman (reż. Tonje Hessen Schei) odwiedzimy inżynierów pracujących nad sztuczną inteligencją w Dolinie Krzemowej, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które mogą zmienić przyszłość ludzkości: Czy sztuczna inteligencja jest dla nas bezpieczna? Jak wpływa na to, kim jesteśmy? Jakie cele i wartości w niej kodujemy i czy mamy nad nią w ogóle kontrolę? Ważne pytania o postrzeganie ciała przez współczesnych ludzi zadają także Louise Unmack Kjeldsen i Louise Detlefsen Isa Willinger w filmie „Grubaski na front”. To historia influencerek, które korzystają z Instagrama, żeby walczyć z raniącymi stereotypami. „Plus size”, „krągłe”, „większe"? Jak nazywać dziewczyny, które nie przypominają modelek z okładek magazynów? Same odpowiadają na to pytanie, mówiąc wprost: jesteśmy grube. Chcą odczarować to negatywne określenie i cieszyć się życiem na własnych warunkach. W celu realizacji swoich ekstremalnych marzeń wyrusza z kolei ekipa himalaistów pokazana w filmie Ściana cieni Elizy Kubarskiej. Uczestnikami wyprawy są: Polak Marcin Tomaszewski oraz Rosjanie Dmitri Gołowczenko i Sergiej Nilow, dwukrotnie nagrodzeni za osiągnięcia alpinistycznym Oskarem: Złotym Czekanem. Chcą zdobyć wschodnią ścianę Khumbakarny. Rodzina nepalskich Szerpów łamie tabu i bierze udział w wyprawie na jedną z ostatnich świętych w ich kulturze gór, żeby zebrać pieniądze na edukację swojego syna. Czy bogowie wybaczą im zuchwałość?

W czwartym filmie, którego pokaz z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących odbędzie się w Warszawie oraz Gdyni, poznajemy historię matki i jej córeczki, które są uwięzione w oblężonym syryjskim Aleppo. „Czy będziesz miała mi za złe, że uciekliśmy z Aleppo?” – pyta Waad Al-Kateab, syryjska dziennikarka, swoją córkę, która przyszła na świat w środku powstania przeciw Baszarowi Asadowi. To pytanie jest kluczowe dla zrozumienia intencji tego poetyckiego filmu. Już sam tytuł – Dla Samy – wskazuje, że jest rodzajem pamiętnika wideo ukazującego i tłumaczącego córce sytuację jej rodziców i miasta, w którym się urodziła. Współreżyserem filmu jest Edward Watts, który jak sam przyznaje, pomógł Waad jedynie ułożyć materiał. Film Dla Samy był nominowany w tym roku do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny.

Wszystkie wymienione tytuły będą także dostępne w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących w trakcie online’wej części Millennium Docs Against Gravity, która potrwa od 19 września do 4 października. Będą także wtedy dostępne dodatkowe tytuły z poprzednich edycji Millennium Docs Against Gravity – informacje będą stopniowo uwalniane na mdag.pl