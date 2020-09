"After" doczeka się kolejnych sequeli 0

W tym tygodniu do polskich kin wejdzie druga odsłona serii "After". Fani powinni już zacierać ręce, ponieważ ogłoszono, że powstaną kolejne sequele.

Pomimo tego, że After 2 nadal czeka na swoją premierę w Stanach Zjednoczonych (ta na razie ustalona jest na 23 października 2020 roku), to producenci zdecydowali, że powstaną dwie kolejne adaptacje powieści Anny Todd.

Informacja została ogłoszona przez gwiazdy cyklu – Josephine Langford i Hero Fiennesa Tiffina za pośrednictwem social mediów. Młodzi aktorzy zapowiedzi na Instagramie powstanie After 3 oraz After 4. Za kamerą obu tych produkcji stanie Castille Landon, która pomimo młodego wieku (28 lat) ma już za sobą pełnometrażowy debiut reżyserski (pierwszy taki film nakręciła przed czterema laty).

Pierwsza część nakręca za 14 mln dolarów odniosła kasowy sukces i zarobiła 70 mln dolarów. Produkcja cieszyła się popularnością przede wszystkim w Europie, gdzie powieści Anny Todd mają sporą rzeszę fanów. Na razie sequel, czyli After 2 zebrał 10 mln dolarów.

W After 2 Tessa wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, po tym co między nimi zaszło. Aby wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy. Dzięki talentowi i urodzie szybko odnajduje się w nowym poukładanym świecie. Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardina. Tessa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza się poddać. Jest gotów na wszystko, by udowodnić Tessie, że jego uczucia są szczere. Jednak porywcza, dzika natura i skrywane w sercu sekrety sprzed lat, znów mogą mu stanąć na drodze do szczęścia. Szczególnie, że Trevor okazuje się wyrafinowanym i cynicznym graczem, któremu nieobce są podstęp i manipulacja.

Źrodło: Deadline