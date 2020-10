Wznowiono prace nad 4. sezonem ''Stranger Things'' 0

Po kolejnych miesiącach oczekiwania, ekipa serialu Stranger Things oficjalnie wróciła na plan. Miało to stać się już w środku września, jednak po wstępych trudnościach ostatecznie, to teraz udało się rozpocząć zdjęcia.

Dodajmy, że pierwotnie planowano, że Stranger Things potrwa właśnie cztery sezony. Wygląda jednak na to, że platforma Netflix przedłuży produkcję przynajmniej o jeden sezon. Poniżej przedstawiamy oficjalne posty ogłaszające powrót na plan. Opis na Twitterze serialu brzmi: Tymczasem w Upside Down. Czyli w alternatywnej rzeczywistość, którą dobrze znamy z serialu. Jedną rzeczą, jaką na pewno wiemy o nowym sezonie, to że Hopper żyje i przebywa w rosyjskim więzieniu.

Przypomnijmy, że Stranger Things to oryginalny serial Netflixa stworzony przez braci Duffer i wyprodukowany przez Monkey Massacre Productions oraz 21 LapsEntertainment. Jego akcja dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych.

W obsadzie powrócą między innymi Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder oraz David Harbour. Premiera odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie 2021 roku.

Źrodło: netflix