Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gal Gadot wcieli się w Kleopatrę! 0

Paramount Pictures okazał się wielkim zwycięzcą wyścigu o prawa do realizacji nowego filmu o Kleopatrze. Poznaliśmy również personalia osób, które będą zaangażowane w ten epicki projekt.

Gal Gadot zagra Kleopatrę! Z pewnością jest to jeden z najważniejszych newsów ostatnich dni. A to nie koniec interesujących rewelacji. Za kamerą stanie Patty Jenkins, która pracowała z Gal Gadot przy okazji filmów o Wonder Woman.

Scenariusz do filmu napisała Laeta Kalogridis, która również będzie pełniła funkcję producentki wykonawczej.

W ostatnich latach sporo mówiło się na temat nowego hollywoodzkiego widowiska o Kleopatrze. Kandydatami do stanowiska reżyserskiego byli między innymi Denis Villeneuve czy James Cameron. Finalnie jednak to kobieta nakręci film o jednej z najbardziej znanych kobiet w historii. Warto jednak odnotować, że jest to projekt zupełni inny i tworzony przez inną wytwórnię, aniżeli pomysły wcześniej wymienionych filmowców.

Do tej pory kilka aktorek miało okazję zmierzenia się z postacią Kleopatry. Najbardziej znaną produkcją o tej postaci jest Kleopatra z 1963 roku, w której główną rolę zagrała Elizabeth Taylor. Legendarną królową hellenistycznego Egiptu miała okazję sportretować również Monica Bellucci w serii o Asteriksie i Obeliksie.

Źrodło: Deadline