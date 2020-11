EnergaCAMERIMAGE również tylko w internecie 0

Wczoraj informowaliśmy, że 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się online, teraz okazuje się również, że organizatorzy EnergaCAMERIMAGE zdecydowali się na taki sam krok. W tym roku do Torunia zostały zaproszone wielki gwiazdy m.in. Johnny Depp, Tom Cruise czy Woody Allen.

Poniżej oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Decyzja rządu o ograniczeniu działań kulturalnych z powodu rosnącej w kraju liczby zachorowań na COVID-19 jest nie tylko uzasadniona, ale wręcz konieczna. Imprezy podczas których spotyka się większa ilość widzów mogą stać się przyczyną zwiększenia dynamiki rozprzestrzeniania zarazy. Przyjmujemy tę decyzją z bólem i zrozumieniem. Apelujemy jednocześnie do wszystkich twórców kultury, by znaleźli siłę i przetrwali konieczne ograniczenia. Tylko tak możemy zapobiec cierpieniu i śmierci wielu ludzi.

Mieliśmy nadzieję i przygotowaliśmy wszystko, co niezbędne, by Festiwal EnergaCAMERIMAGE mógł się odbyć stacjonarnie. Mimo pandemii wielu wybitnych artystów już w ubiegłym miesiącu potwierdziło gotowość przyjazdu do Torunia na EnergaCAMERIMAGE. Oczekiwaliśmy na przybycie Philippe’a Rousselota, Viggo Mortensena, Johnny’ego Deppa, Juliana Sandsa i Vittoria Storaro. Zaprosiliśmy też Ridley’a Scotta, Davida Lyncha, Volkera Schlöndorffa, Romana Polańskiego, Jerzego Skolimowskiego, Carlosa Saurę, Toma Cruise’a, Kate Winslet, Keanu Reevesa, Woody’ego Allena, Agnieszkę Holland, Małgorzatę Szumowską, Lecha Majewskiego, RZA i wielu innych. Spodziewaliśmy się przyjazdu około tysiąca autorów zdjęć filmowych i studentów szkół filmowych z całego świata, wielu przedstawicieli firm produkujących sprzęt i technologie filmowe oraz miłośników X muzy.

Jednak walka o ludzką godność, o prawo nie poddawania się warunkom, jakie dyktuje nam zaraza, musi być racjonalna i bezpieczna. Dlatego biorąc pod uwagę od początku taki rozwój sytuacji, zapraszamy Państwa w filmową podróż po stworzonym przez nas specjalnie dla tej edycji festiwalu środowisku ONLINE.CAMERIMAGE.PL. Tam można będzie obejrzeć filmy fabularne, dokumentalne, studenckie, piloty seriali, wideoklipy, uczestniczyć aktywnie w seminariach technologicznych i porozmawiać z naszymi gośćmi w ramach spotkań Q&A, zapowiedzianych już wcześniej na naszej stronie www, jako dostępnych dla WIRTUALNEJ AKREDYTACJI. Nadal spotkamy się w wygenerowanym w technologii 3D wnętrzu naszego Centrum Festiwalowego, odwiedzimy wirtualny market, gdzie nasi branżowi partnerzy zaprezentują najnowsze rozwiązania sprzętowe dla branży filmowej. Najnowocześniejsze moduły komunikacji video pozwolą nam porozmawiać z konstruktorami, handlowcami, czy użytkownikami. Przeżyjmy atmosferę EnergaCAMERIMAGE 2020 w bezpiecznym od pandemii środowisku ONLINE i tam wspólnie cieszmy się filmowymi pokazami i spotkaniami z największymi twórcami światowego kina.

Prosimy Państwa o jeszcze chwilę cierpliwości. Ograniczenie eliminujące pokazy stacjonarne wymaga korekty programu działań online. Pracujemy bez ustanku nad tym, aby zaprezentować Państwu nowy harmonogram oraz szczegółowy opis pokazów online. Więcej informacji przekażemy Państwu już niebawem.

Zapraszam serdecznie,

Marek Żydowicz

Dyrektor EnergaCAMERIMAGE

Źrodło: camerimage.pl