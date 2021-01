Polski film "365 dni" najpopularniejszą produkcją w 2020 roku na Netflixie 0

A jednak! Polska produkcja 365 dni zdobyła Netflixa. Okazuje się że film nakręcony na podstawie książki Blanki Lipińskiej była najpopularniejszą produkcją światowego giganta w 2020 roku.

Mimo tego, że film ma 0% na Rotten Tomatoes, nie zraziło to widzów Netflixa przed obejrzeniem go, zresztą sama publiczności również bardzo nisko ocenia to dzieło. Więc co sprawiło, że 365 dni był nr 1 na świecie w serwisie Netflix przez 31 dni z rzędu (łącznie 57 dni), czyli prawie dwukrotnie więcej niż inny hit Tyler Rake: Ocalenie, który na szczycie utrzymywał się przez 16 dni?

Portal Flix Patrol, przedstawił ciekawe wyliczenia dla produkcji, które mogliśmy oglądać w 2020 roku na Netfixie, wszystko opiera się o oficjalne zestawienia dla poszczególnych krajów. Poniżej najlepsze filmy. Ranking pokazuje ogromną dominację rodzimej produkcji.

Mamy też listę krajów, gdzie 365 dni było najpopularniejszą produkcją – Belgia, Hiszpania, Litwa, Czechy, Francja, Turcja, Estonia, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Grecja, Włochy, Portugalia, Holandia, Norwegia, Dania, Węgry, Finlandia, Bułgaria, Izrael, Chorwacja i Szwecja. Co ciekawe jest także sporo krajów spoza Europy, które słynną z podobnych produkcji – Boliwia, Kolumbia, Chile, Argentyna, Kolumbia, Wenezuela, Indie, Kuwejt, Maroko, Katar, Egipt, Wietnam, Nikaragua i Sri Lanka.

Opis:

Massimo Torricelli (Michele Morrone), młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel (Anna Maria Sieklucka) jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

Źrodło: flixpatrol.com