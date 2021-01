"Boże Ciało" z szansą na hiszpańskiego Oscara 0

Hiszpańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do swoich corocznych nagród Goya. Wśród nominowanych znalazła się polska produkcja, mowa oczywiście o Bożym Ciele w reżyserii Jana Komasy.

Obraz otrzymał nominację w kategorii najlepszy film zagraniczny. Rywalizuje on m.in. z produkcją Romana Polańskiego Oficer i szpieg. Najwięcej nominacji otrzymał film Adu, który powalczy o 14 statuetek.

Przypomnijmy, że Boże Ciało to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii,

Poniżej nominacje w najważniejszy kategoriach:

Najlepszy Film

Najlepsza reżyseria

Salvador Calvo za film Adú

Juanma Bajo Ulloa za film Bafrom

Icíar Bollain za film La boda de Rosa

Isabel Coixet za film It Snows in Benidorm

Najlepsza aktorka

Amaia Aberasturi za rolę w filmie Coven

Andrea Fandós za rolę w filmie The Girls

Patricia López Arnaiz za rolę w filmie Ane is Missing

Candela Peña za rolę w filmie La boda de Rosa

Najlepszy aktor

Mario Casas za rolę w filmie Cross the Line

Javier Cámara za rolę w filmie The People Upstairs

Ernesto Alterio za rolę w filmie A Normal World

David Verdaguer za rolę w filmie One for All

Najlepszy film zagraniczny

Boże Ciało

Ojciec

An Officer and A Spy

Falling

Źrodło: hollywoodreporter.com