"On My Block" nadchodzi z 4. i zarazem ostatnim sezonem 0

Popularny serial On My Block doczeka się finałowego sezonu, który zakończy historię, której początek rozpoczął się w 2018 roku. 4. sezon składać się będzie z 10 epizodów, w których obejrzymy ostateczne losy Cesara, Ruby, Monse i Jamala. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi.

On My Block to stworzony przez Lauren Iungerich (Inna) oraz Eddiego Gonzaleza i Jeremy’ego Hafta (All Eyez On Me) serial komediowy o dorastaniu w nieciekawej dzielnicy. Jego bohaterami jest czworo inteligentnych i cwanych przyjaciół (Cesar Diaz (Tinoco), Ruby Martinez (Genao), Monse Finnie (Capri) i Jamal Turner (Gray)) mierzących się z wyzwaniami i możliwościami, jakie otwiera przed nimi liceum.

Trzeci sezon On My Block zadebiutował w serwisie Netflix w marcu 2020 r. Także wiele osób zwątpiło w kontynuację serii, jednak włodarze serwisu stwierdzili, że "Mamy niedokończone interesy we Freeridge". Pierwsze zdjęcia rozpoczynają się w marcu tego roku, nie wiadomo jeszcze kiedy planowana jest ewentualna premiera.

W głównych rolach występują Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia i Julio Macias.

Źrodło: tvseriesfinale.com