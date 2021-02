''Nowiny ze świata'' z Tomem Hanksem od dziś w ofercie Netflixa 0

Po tym jak Universal Pictures zdecydował się sprzedać prawa do filmu Nowiny ze świata platformie Netflix z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ustanowienie przez serwis daty premiery tej produkcji. Toma Hanksa w roli weterana wojny secesyjnej podziwiać możemy od dziś.

fot. netflix

W dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego w ofercie Netflixa pojawiła się nowa pozycja. Jeśli jeszcze nie zdążyliście się z nią zapoznać to najpierw zapraszamy Was do zapoznania się z jej najnowszym zwiastunem opublikowanym wczoraj przez amerykańskiego giganta streamingowego.

Weteran wojny secesyjnej, kapitan Jefferson Kyle Kidd (w tej roli Tom Hanks) zaczyna się opiekować dziewczynką (Helena Zengel) porwaną lata temu przez Indian z plemienia Kiowów. Podejmuje się zawiezienia jej do biologicznych ciotki i wuja, choć jego nowa podopieczna wcale nie ma na to ochoty. Nietypowy duet wspólnie pokonuje setki kilometrów i mierzy się z licznymi zagrożeniami w poszukiwaniu miejsca, które choć jedno z nich mogłoby nazwać domem.

Za reżyserię Nowin ze świata odpowiada Paul Greengrass, będący także współautorem scenariusza wraz z Luke Daviesem. Scenariusz powstał na podstawie powieści Paulette Jiles.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska