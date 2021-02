''Brooklyn 9-9'' zakończy się 8. sezonem 0

Nadchodzi koniec komediowego serialu o nowojorskich policjantach. NBC zdecydowało się zakończyć Brooklyn 9-9 po oczekiwanym ósmym sezonie.

fot. materiały prasowe

Ósmy i jak się okazuje finałowy sezon Brooklyn 9-9 obecnie jest w przygotowaniu. Ostatnia seria składać ma się z dziesięciu odcinków. Nie znana jest jeszcze data jego premiery.

To zakończenie jest już drugim w historii tego serialu. Pierwotnie Brooklyn 9-9 emitowany był przez stację Fox, która zadecydowała się na jego skasowanie po pięciu sezonach. Poszukiwania nowego domu szybko przyniosły oczekiwany efekt. Serial przejęła stacja NBC, która wyprodukowała (wraz z nadchodzącym) trzy sezony.

Brooklyn 9-9 to nagradzany serial. Do tej pory otrzymał kilka nominacji do nagród Emmy z czego jedną wygrał. Jest także laureatem dwóch Złotych Globów.

Ta komediowa produkcja opowiada o perypetiach policjantów z 99. posterunku policji w Nowym Jorku. Zdziecinniały detektyw, Jake Peralta (Andy Samberg), jest w czepku urodzony. Swoją, wydawać by się mogło, poważną pracę traktuje jak niewinną zabawę. Jego nonszalancki sposób rozwiązywania dochodzeń jest mu puszczany płazem, ponieważ może się pochwalić największą liczbą zamkniętych spraw. Jednak nowy kapitan, Ray Holt (Andre Braugher), chce wychować zdolnego detektywa na poważnego służbistę, a cały posterunek przekształcić we wzorową jednostkę organów ścigania.

Źrodło: ComingSoon