Magic Kingdom Disneya otrzyma własne serialowe uniwersum

Jak donoszą zagraniczne media platforma Disney+ jest w trakcie pracowania nad zarysami telewizyjnej serii skupionej wokół kultowego parku rozrywki Disney Magic Kingdom. W projekt zaangażowany jest Ron Moore, który na swoim koncie ma m.in. serial For All Mankind i Battlestar Galactica.

Disney+ planuje stworzyć całe uniwersum opierające się na tematycznym parku Disneya Magic Kingdom. Pierwszy serial w nim osadzony może nosić tytuł The Society of Explorers and Adventures. Jego akcja rozgrywałaby się w świecie, w którym to wszystkie tematyczne krainy i postacie z parków Disneya istnieją faktycznie, ale w innej rzeczywistości.

Za napisanie scenariusza do potencjalnego pierwszego serialu nowego Disneyowskiego uniwersum odpowie Moore. Obejmie on także stanowisko producenta wykonawczego. W ramach przygotowań do napisania odpowiedniego skryptu konsultuje się on z naukowcami i programistami odpowiedzialnymi za stworzenie i zaprojektowanie parków Disneya na świecie.

W projekt zaangażowani są także wieloletni współpracownicy Moore’a – Maril Davis i Ben McGinnis, którzy będą produkować za pośrednictwem Tall Ship Productions.

