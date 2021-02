Powieść Francisa Scotta Fitzgeralda obecnie znowu jest na topie. Niedawno informowaliśmy, iż doczeka się ona swojej serialowej ekranizacji. Nie jest to jednak jedyny projekt, który przeniesie ją na szklany ekran. William Joyce i DNEG Feature Animation pracują nad filmem animowanym.

Joyce wyreżyseruje animowaną wersję klasycznej powieści Fitzgeralda. Scenariusz napisze Brian Selznick, który napisał i zilustrował książkę Wynalazek Hugona Cabreta, na której oparto film Martina Scorsese Hugo i jego wynalazek z 2011 roku.