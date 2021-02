Finałowy sezon ''Zadzwoń do Saula'' dopiero w 2022 roku 0

Od premiery piątego sezonu serialu Zadzwoń do Saula, będącego spin-offem doskonałego Breaking Bad, minął rok. Fani produkcji z niecierpliwością oczekują na jego szósty, finałowy sezon. Wychodzi jednak na to, iż będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bowiem jak poinformował Ed Carroll, dyrektor AMC Networks, dalszych przygód Saula Goodmana doczekamy się dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.

fot. materiały prasowe

Winę za opóźnienie finałowego sezonu ponosi oczywiście panująca na całym świecie pandemia koronawirusa. Ekipie nie udało wejść się w ubiegłym roku na plan. Zdjęcia do szóstego sezonu Zadzwoń do Saula rozpocząć mają się dopiero w przyszłym miesiącu w Nowym Meksyku. Sezon finałowy składać się ma z 13 epizodów.

W piątym sezonie powitaliśmy Jimmy’ego w nowym świecie. Dotarł on wreszcie do ostatniego etapu swojej przemiany i rozpoczął dostosowywanie się do życia jako prawnik Saul Goodman.

Twórcami serialu są Vince Gilligan i Peter Gould. W tytułowej roli występuje Bob Odenkirk.

Czy Wy też z niecierpliwością oczekujecie na finałowy sezon przygód Saula Goodmana?

Źrodło: slashfilm