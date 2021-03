Pełny zwiastun ''Ferajny z Baker Street'' od Netflixa 0

Netflix długo trzymał nas w oczekiwaniu na pełny zwiastun serialu Ferajna z Baker Street. Otrzymaliśmy go dopiero wczoraj, na zaledwie trochę ponad tydzień przed premierą.

Produkcja ta będzie wariacją na temat przygód słynnego Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Utrzymana jest w klimacie młodzieżowego dramatu noszącego duże znamiona horroru i fantasy.

Oto ferajna z Baker Street: Bea, Jessie, Billy, Spike i Leo. To bardzo barwna ekipa, z którą odkryjesz demoniczne tajemnice wiktoriańskiego Londynu. Grupa niepokornych nastolatków z ulic miasta zostaje zaangażowana w rozwiązywanie zbrodni dla nikczemnego doktora Watsona i jego tajemniczego partnera biznesowego, nieuchwytnego Sherlocka Holmesa. Kiedy zbrodnie przybierają paranormalny obrót i pojawia się złowroga, mroczna siła, to właśnie członkowie tej ferajny będą musieli połączyć siły, by ocalić nie tylko Londyn, ale i cały świat.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie?

W głównych rolach występują: Thaddea Graham jako Bea, Darci Shaw jako Jessie, Jojo Macari jako Billy, Mckell David jako Spike, Harrison Osterfield jako Leopold, Henry Lloyd-Hughes jako Sherlock Holmes oraz Royce Pierreson jako John Watson i Clarke Peters jako The Linen Man.

Za scenariusz i produkcję wykonawczą serialu odpowiada Tom Bidwell. Reżyserują Johnny Allan, Joss Agnew i Weronika Tofilska.

Premiera tej ośmioodcinkowej produkcji już 26 marca 2021 roku.

Źrodło: The Verge, Youtube