Danny McBride scenarzystą i producentem filmu animowanego ''Trouble'' 0

Spire Animation Studios ogłosiło rozpoczęcie prac nad kolejnym filmem animowanym. Projekt nosi tytuł 'Trouble', a za scenariusz do niego odpowie Danny McBride.

fot. materiały prasowe

McBride oprócz napisania scenariusza zajmie się również produkcją filmu wraz z Brad Lewisem z studia Spire Animation. Przy pisaniu skryptów McBride’owi pomogą Kevin Barnett i Chris Pappas.

Trouble opowie historie Jaxa, 13-latka, który wpada w poważne tarapaty będąc nieposłusznym wobec swoich rodziców. Trafia on do Świata Kłopotów. To planeta znajdująca się w równoległej rzeczywistości. Ten dziwaczny świat pełen chaosu i młodzieńczych problemów nie do końca mu się podoba i Jax musi znaleźć sposób na powrót do domu. W nowym świecie spotyka przyjaciół, dzięki którym odkrywa swój prawdziwy charakter i podczas epickiej przygody uczy się dobrych wartości jak wybaczenie czy empatia. Aby uciec z tego równoległego świata musi zasłużyć na swoje odkupienie.

Myśl o kłopotach to powszechny strach, którego wszyscy doświadczyliśmy dorastając. Możliwość zbudowania tego, jak mógłby wyglądać taki świat kłopotów jest niesamowita. powiedział Danny McBride

Danny ma wyjątkową wrażliwość i wyczucie postaci. Wspólna praca z nim to spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, kiedy razem wejdziemy w 'Trouble' i ożywimy słowa, których boją się dzieci na całym świecie – Masz kłopoty. dodał Brad Lewis

Źrodło: Collider