"Piła 10" w planach, trwają prace nad filmem 0

Jeszcze film Spirala: Nowy rozdział serii Piła nie miał swojej premiery, a Twisted Pictures już rozpoczyna pracę nad kolejną częścią długoletniej serii straszaków.

Jigsaw kolejny już taz powróci, okazuje się, że 10 epizod serii Piła jest już aktywnie rozwijany w Twisted Pictures. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ najnowsza pozycja z serii, Spirala, nie została jeszcze wydana – film ma jednak trafić do kin w przyszłym miesiącu. To sygnalizuje, że studio jest przekonane nie tylko o sukcesie nadchodzącego filmu, ale że może kontynuować kolejne produkcje z tej serii.

Wiadomości o Pile 10 po raz pierwszy pojawiły się na niedawnej liście producenta Twisted Pictures i Atomic Monster, firmie założonej przez Jamesa Wana. Oryginalna Piła została wyreżyserowana przez Wana, więc zaangażowanie jego firmy ma sens. Zwłaszcza, że ​​Wan był producentem wszystkich dotychczasowych filmów.

Nie ujawniono jak do tej pory żadnych informacji o fabule. Biorąc pod uwagę, że Spirala: Nowy rozdział serii Piła ma na celu ożywienie serii i skierowanie jej w innym kierunku, trudno powiedzieć, dokąd pójdą w proponowanej Pile 10. Wiemy, że John Kramer Tobina Bella, znany jako Jigsaw, nie żyje w kanonie franczyzy. Chociaż udało mu się nieoczekiwanie powrócić w produkcji Piła: Dziedzictwo z 2017 roku, nie wiadomo także, czy Bell będzie obecny w Spirali.

Przypomnijmy, że Piła pojawiła się w 2004 roku i stała się wielkim hitem, zarabiając na całym świecie ponad 100 milionów dolarów przy stosunkowo niewielkim budżecie produkcyjnym. To rozpoczęło karierę Jamesa Wana i uruchomiło franczyzę, która wygenerowała osiem sequeli i zarobiła ponad 982 miliony dolarów. Seria była uśpiona przez siedem lat, aż z powodzeniem ożywiono ją w 2017 roku.

Źrodło: movieweb.com