Constantin Film zaadaptuje powieść ''The Walk'' Lee Goldberga 0

Constantin Film, firma odpowiedzialna za produkcję filmów z serii Resident Evil znalazła nowy projekt science fiction, który chce przenieść na szklany ekran. Nabyła ona prawa do postapokaliptycznej powieści Lee Goldberga The Walk.

na zdjęciu Milla Jovovich, film ''Resident Evil''

The Walk to specyficzna powieść, która łączy w sobie trzy gatunki. Znajdziemy tu przygodę, horror oraz komedię. Główny bohater to kierownik jednej z telewizyjnych stacji Marty Slack, który po tragicznym w skutkach trzesięniu ziemi, przemierza pieszo z centrum Los Angeles do doliny San Fernando. Po drodze musi sprzymierzyć się z niezwykłym podróżnikiem zmierzającym w tym samym kierunku.

Marty tego dnia spodziewał się już od dawna. Był przygotowany, przynajmniej tak mu się wydawało, ale czy można przygotować się na szalejące zewsząd pożary, powodzie, nieustające wybuchy, powstające leje w ziemi czy kolejne wstrząsy. Po ulicach zniszczonego Los Angeles szaleją złodzieje, nie ma prądu, bieżącej wody, panuje nieograniczony niczym chaos. Czy Marty’emu uda się powrócić do domu i do rodziny? Podróż, w którą się wybrał wystawi na próbę granice jego człowieczeństwa i spowoduje, iż stanie się zupełnie innym człowiekiem.

Projekt ten jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Nie wiadomo jeszcze kto zajmie się jego reżyserią oraz napisaniem scenariusza.

