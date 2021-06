Nicolas Cage w zwiastunie dramatu ''Pig'' 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź interesującej produkcji Pig z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Aktor będzie poszukiwał swojej ukochanej świnki.

na zdjęciu Nicolas Cage, film ''Historia zemsty''

Akcja filmu osadzona jest na pustkowiach stanu Oregon. W odizolowanej od świata leśnej chatce żyje zbieracz trufli – w tej roli Nicolas Cage. Jego jedynym towarzyszem jest świnka. Ma on spokój, który jednak zostaje zakłócony, gdy atakuje go grupa zamaskowanych ludzi. Porywają oni świnkę. Mężczyzna wraca do miasta w celu jej poszukiwania. Niestety, aby efektywnie je prowadzić musi nawiązać kontakt ze swoim przeszłym życiem, o którym usilnie do tej pory starał się zapomnieć.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Co o niej sądzicie? Czy Cage ma szansę przypomnieć światu o tym jak dobrym jest aktorem, po kilku naprawdę kiepskich filmach, w których wystąpił w ostatnim czasie?

Za reżyserię i scenariusz dramatu odpowiada Michael Sarnoski. W obsadzie oprócz Cage’a znajdują się także Alex Wolff, Adam Arkin, Nina Belforte, Gretchen Corbett, Julia Bray, Darius Pierce i Elijah Ungvary.

Kinowa premiera filmu Pig już 16 lipca 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon