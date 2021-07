Trwają już prace na planie 2. sezonu serialu Amazona ''The Wheel of Time'' 0

Amazon już pracuje nad drugim sezonem swojej wysokobudżetowej produkcji The Wheel of Time. Serial ten jest adaptacją bestsellerowego cyklu fantasy Roberta Jordana noszącego nazwę Koło czasu.

na zdjęciu Rosamund Pike, film ''Bejrut''

Projekt ten powstaje w wielkiej tajemnicy. Pomimo ukończenia ponad dwa miesiące temu zdjęć do pierwszego sezonu, do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych konkretnych materiałów promujących tą produkcję. Być może coś zostanie jednak niedługo opublikowane, bowiem zbliża się Comic Con w San Diego, na którym Amazon ma mieć swój panel.

Poniżej możecie zobaczyć wpis opublikowany na oficjalnym koncie serialu na Twitterze. Informuje on o rozpoczęciu prac na planie drugiego sezonu i opatrzony został zdjęciem klapsa filmowego.

Akcja The Wheel of Time rozgrywać będzie się w świecie, w którym istnieje magia, ale władać może nią tylko wybrana grupa kobiet. Na ich czele stoi Moiraine, w tej roli Rosamund Pike. To członkini potężnej organizacji, która wraz z piątką młodych kobiet i mężczyzn wyrusza w niebezpieczną podróż. Jej celem jest odnalezienie reinkarnacji Odrodzonego Smoka, który albo uratuje ludzkość albo sprowadzi na nią zagładę. W serialu znajdziemy wiele odniesień do kultury i filozofii europejskiej i azjatyckiej.

Data premiery pierwszego sezonu The Wheel of Time nie jest jeszcze znana.

