Zwiastun komediowego horroru ''Lantern's Lane'' w reżyserii Justina LaReau

W sieci pojawił się zwiastun komediowego horroru Lantern’s Lane z Brooke Butler w roli głównej. Vertical Entertainment wyda film w kinach i na FandangoNOW 5 listopada tego roku.

fragment plakatu promującego film ''Lantern's Lane''

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Justin LaReau, który w 2017 roku zadebiutował pełnometrażowym telewizyjnym horrorem A Demon Within. W obsadzie Lantern’s Lane oprócz Butler, aktorki znanej z serialu Rezydenci, Piekarz i piękna czy filmu Killer Dream Home, znajdują się także Andy Cohen, Ashley Doris, Sydney Carvill, Lisa Roumain, Skip Howland, LaReau, Robbie Allen, Lydia Cedrone i Daniel Azimova.

Lantern’s Lane to typowe kino rozrywkowe oparte na konwencji przetrwania przez grupę młodych ludzi teroryzowanych przez tajemniczego seryjnego mordercę. Butler wciela się w absolwentkę college’u, która wraz ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi powraca do tytułowego Lantern’s Lane. To dom, o którym krążą miejskie legendy. Chcą przekonać się czy są one prawdziwe. Niestety, ale okazuje się, że tak i młodzi będą musieli walczyć o przetrwanie nocy.

Poniżej możecie zapoznać się ze wspomnianą zapowiedzią oraz plakatem promującym produkcję. Jak Wam się podoba?

Źrodło: ComingSoon