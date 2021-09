Czy serial ''Stranger Things'' doczeka się spin-offów? 0

Stranger Things to hitowy serial Netflixa stworzony przez braci Duffer. Już w przyszłym roku na platformie zadebiutuje czwarty sezon tej produkcji. Na tym jednak może być nie koniec, jak sugeruje Ted Sarandos – dyrektor generalny Netflix.

na zdjęciu Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, serial ''Stranger Things''

Podczas niedawnej konferencji Sarandos zasugerował, iż Stranger Things to rodząca się franczyza, a to co widzieliśmy do tej pory to wierzchołek góry lodowej. W swojej wypowiedzi Sarandos wspomniał o planowanych spin-offach. Niestety nie zdradził więcej informacji na ten temat.

Z pewnością historia stworzona przez braci Duffer ma wielki potencjał. Z postaci zamieszkujących niespokojne miasto Hawkins i tajemnic się z niego wywodzących można naprawdę wiele wydobyć.

Chcielibyście poznać dokładniejszą historię miasteczka Hawkins i jego mieszkańców?

Akcja serialu Stranger Things dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych.

Źrodło: Bloody Disgusting