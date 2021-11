Zwiastun nowego filmu z serii ''Epoka lodowcowa'' 0

Disney ujawnił pierwszą zapowiedź nowego filmu należącego do kasowej serii Epoka lodowcowa. Produkcja nosi tytuł The Ice Age Adventures of Buck Wild i zadebiutuje wyłącznie na platformie Disney+.

film ''Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów''

Nadchodząca animacja da nam powrót uwielbianych od lat postaci. Tym razem w centrum uwagi będą jednak bracia Crash i Eddie. To wolne duchem oposy, które powracają do zaginionego podziemnego świata dinozaurów, w nadziei, iż nauczą się pełnego przygód życia, które to pokaże im Buck – łasica żyjąca w tym świecie od lat.

Jest to pierwszy film z tej serii wyprodukowany przez Disney’a po tym jak przejął on 20th Century Fox. Za jego reżyserię odpowiada John C. Donkin, który pracował na podstawie scenariusza Ray’a DeLaurentisa i Williama Schifina. Buck przemówi głosem Simona Pegga.

Pierwszy film z serii wyszedł w 2002 roku. Z miejsca stał się kinowym hitem, co spowodowało powstanie jego licznych kontynuacji. Aktualnie na serię składa się pięć pełnometrażowych filmów, z których ostatni wyszedł w 2016 roku. Całość zarobiła do tej pory 3,2 mld dolarów.

Premiera filmu The Ice Age Adventures of Buck Wild zaplanowana jest na 28 stycznia 2022 roku.

Źrodło: Twitter