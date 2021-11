Scenarzyści ''Eternals'' chcieliby serialowe rozszerzenie zapoczątkowanej przez nich franczyzy 0

Najnowszy film MCU Eternals, który na początku tego miesiąca wszedł do kin być może w przyszłości doczeka się swoich serialowych spin-offów. Przynajmniej taką nadzieję mają jego scenarzyści – Matthew Firpo i Ryan Firpo.

W jednym z ostatnio udzielonych wywiadów stwierdzili, iż nie mieliby nic przeciwko odkrywaniu i rozszerzaniu zapoczątkowanej przez nich franczyzy na mniejszym ekranie. Chętnie widzieliby na przykład prequelową serię, która w każdym z odcinków skupiałaby się na innym nieśmiertelnym opowiadając jego historię w jakimś wybranym okresie historycznym.

Myślicie, że to dobry pomysł i taki projekt powinien powstać?

Eternals to nowa grupa superbohaterów w świecie kinowym Marvela. Ta epicka historia, obejmująca tysiące lat, przedstawia grupę nieśmiertelnych zmuszonych do wyjścia z cienia, by ponownie zjednoczyć się z najstarszymi wrogami ludzkości – Deviantami.

W skład wybitnej obsady wchodzą Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako kochająca ludzkość Sersi, Kumail Nanjiani jako kosmiczny Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako inteligentny wynalazca Phastos, Salma Hayek jako mądra i duchowa przywódczyni Ajak, Lia McHugh jako wiecznie młoda, stara dusza Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesz, Barry Keoghan jako powściągliwy samotnik Druig i Angelina Jolie jako zaciekła wojowniczka Thena. Kit Harington gra Dane’a Whitmana.

Źrodło: Collider