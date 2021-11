Zwiastun filmu ''To była ręka Boga'' od Paolo Sorrentino 0

Netflix prezentuje zwiastun filmu To była ręka Boga, będącego oficjalnym włoskim kandydatem do nagrody dla najlepszego filmu międzynarodowego na 94. ceremonii rozdania Oscarów.

na zdjęciu Filippo Scotti, film ''To była ręka Boga''

Uhonorowany Oscarem scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. To była ręka Boga to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech się mieszają, a splot zaskakujących wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii — osnutą wokół losu, rodziny, sportu, kina, miłości i straty.

Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.

Paolo Sorrentino odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz filmu. W obsadzie tego włoskiego dramatu znajdują się Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert i Luisa Ranieri.

Premiera filmu w wybranych kinach w grudniu, a na Netflix produkcja zawita już 15 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Netflix