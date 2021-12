Halle Berry po sukcesie filmu ''Poobijana'' dalej będzie kontynuować współpracę z Netflix 0

Zaledwie tydzień temu na platformie Netflix zadebiutował film Poobijana będący reżyserskim debiutem aktorki Halle Berry. Ta hollywoodzka gwiazda nie tylko stanęła za kamerą, ale i przed nią, wcielając się w główną rolę. Produkcja okazała się hitem i Berry podpisała z platformą umowę na realizację większej ilości projektów.

na zdjęciu Halle Berry, film ''John Wick 3''

W ramach tej umowy Berry będzie produkować filmy dla Netflix, a także w nich występować. Możliwe, że również ponownie stanie za kamerą któregoś ze swoich przyszłych projektów.

Film Poobijana w przeciągu tygodnia od premiery zajął 2 miejsce na liście najlepszych globalnych filmów anglojęzycznych. Zdobył także pierwsze miejsce w 21 krajach w przeciągi pierwszych pięciu dni dostępności.

Mój debiut reżyserski 'Poobijana' był dziełem miłości. Netflix współpracował, był kreatywny, pełen pasji i pracowało się z przyjemnością. Jestem niezmiernie wdzięczna za partnerstwo i nie mogę się doczekać, aby wspólnie opowiedzieć więcej takich niesamowitych historii. powiedziała Halle Berry w swoim oświadczeniu

Poobijana to triumfalna opowieść o zawodniczce, która na przekór wszystkim odzyskuje dobrą passę na ringu i poza nim. Jackie Justice, w tej roli Halle Berry to okryta hańbą była zawodniczka MMA. Nie ma w życiu szczęścia, a wiele lat po walce, w czasie której się skompromitowała, nadal kipi z wściekłości i żalu. Jej menedżer i chłopak Desi przekonuje ją, aby ponownie stanęła na ringu. W czasie brutalnej nielegalnej walki Jackie zwraca na siebie uwagę promotora ligi, który obiecuje jej nowe życie. Jednak droga Jackie do odkupienia niespodziewanie się komplikuje, gdy w jej drzwiach staje Manny — syn, którego oddała tuż po porodzie.

